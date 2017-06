Des capteurs d'activité cardiaque à bord des Toyota ?

Des capteurs cardiaques dans une voiture

Modifié le 12/06/2017 à 12h02

La bataille de la voiture autonome n'est pas encore entamée que déjà, certains acteurs tentent de se différencier. Chez Toyota, les chercheurs travaillent sur l'implémentation dedu véhicule, afin de prévenir tout problème de santé qui pourrait avoir un impact sur sa conduite. On pense bien évidemment au cas de l'automobiliste faisant une crise cardiaque, et qui perd le contrôle de son véhicule, mettant en péril sa propre vie, celle de ses passagers, des autres automobilistes et des piétons.Pour prévenir cela, Toyota propose donc d'équiper les voitures de demain de capteurs mesurant en temps réel le rythme cardiaque du chauffeur, couplés à. Mais attention ! C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire : les mouvements du véhicule, le bruit, mais aussi les situations de stress liées aussi bien à la conduite automobile qu'à des événements extérieurs, pourraient fausser les résultats et déclencher des alertes sans raison. Il faudra donc bien calibrer les réactions du logiciel, afin qu'il ne se concentre que sur les vrais événements potentiellement graves.Car l'idée de Toyota est bien évidemment de prévenir, mais aussi d'agir. En cas de détection d'un problème cardiaque - avéré -, la voiture devrait en effet être, plaçant le chauffeur et ses passagers en sécurité. La voiture alerterait ensuite automatiquement les secours en indiquant sa position, afin de permettre une prise en charge rapide du conducteur.Ce genre de technologie pourrait