iPhone : la recharge sans fil use les batteries plus vite que la recharge filaire

Une batterie épuisée en moins de deux ans

Le cap fatidique des 500 cycles

Modifié le 22/03/2018 à 15h52

Un simple compteur de cycles prouve que, comparativement avec la recharge filaire, le cap des 500 recharges est plus vite atteint avec la recharge sans fil.Va-t-il falloir ressortir ces disgrâcieux câbles qu'Apple tente par tous les moyens d'éliminer de nos vies ? Si vous tenez à préserver la batterie de votre iPhone X ou de votre iPhone 8, vous seriez bien avisé de le faire. 6 mois après leur sortie, l'expérience tend à prouver que la rechargefait vieillir prématurément les batteries.Vu la polémique née après le lancement d'iOS 11 sur les batteries bridées de modèles anciens d'iPhone, le sujet est sensible pour Apple. Mais les faits sont là : en utilisant l'application spécialisée coconutBattery (la seule fiable pour ce test, évitez celles proposées sur l'AppStore, peu fiables et très gourmandes en énergie, un comble !), un journaliste de Zdnet a pu suivre pendant plusieurs semaines l'évolution des capacités de la batterie de son iPhone X. En extrapolant les résultats, il arrive à la conclusion que sa batterie atteindra un point de non-retour avant 18 mois d'utilisation.Ce point de non-retour, c'est le cap des 500 cycles de recharge défini par Apple, au-delà duquel une batterie n'est plus en mesure d'assurer de bonnes performances à votre appareil. A ce stade, elle ne délivre plus que 80 % de sa puissance initiale. Un seuil qu'avec une recharge filaire classique, on atteint en moyenne au bout d'une vingtaine de mois, soit deux de plus qu'en recharge sans fil.L'explication est qu'en recharge filaire, la batterie de l'iPhone se repose, puisqu'elle est relayée par la prise électrique. En mode, la batterie n'a jamais aucun répit, puisqu'elle continue d'être prélevée pendant le cycle de recharge. Avant de vous résoudre à devoir la changer prématurément, vous devriez donc songer à réserver la recharge sans fil aux situations d'urgence, et à privilégier la recharge filaire.