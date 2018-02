Il mord une batterie de smartphone qui… explose

Il « teste » la batterie en la mordant ?

La batterie explose sans faire de blessés

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

La vidéo fait le buzz, et pour cause : ce n'est pas tous les jours qu'on voit un homme mordre une batterie de smartphone.Le fait de mordre quelque chose pour voir si ce n'est pas du faux est une technique très vieille. Elle remonte à l'époque où l'or était la seule monnaie d'échange : pour vérifier qu'une pièce était bien en or, on pouvait... la mordre. S'il était possible de laisser une trace sur la pièce, il s'agissait bien d'or. La technique est loin d'être sûre à 100 % mais à l'époque on faisait comme on pouvait.Est-ce là ce qu'a tenté de faire l'homme qui a été filmé le 19 janvier 2018 dans un magasin d'électronique ? C'est possible, même si on n'en voit pas trop l'intérêt. En tout cas, selon le journal, cet homme dont l'identité n'a pas été révélée, a mordu et plié une batterie d'iPhone qu'il était venu changer.A la grande surprise de l'homme en question mais probablement pas du plus grand nombre, la batterie a tout simplement explosé. Le fait de la plier a dû entraîner une réaction similaire à celle qui faisait exploser les Galaxy Note 7 : un défaut de design faisait se mélanger les composants internes qui réagissaient entre eux.Heureusement, selon, personne n'a été blessé, pas même l'homme malgré la proximité de son visage avec la batterie. On ne sait toutefois pas si cette batterie était bien originale ou s'il s'agissait d'une copie.Mise en ligne le 20 janvier 2018 sur le site chinois Miaopai , dont le principe est proche de celui de Vine, la vidéo a été visionnée près de 5 millions de fois.