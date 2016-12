Apple : un iPhone aux bords recourbés ?

Le brevet pour un écran aux bords incurvés chez Apple

La possibilité de fonctionnalités activées derrière l'écran ?

Modifié le 09/12/2016 à 09h28

Du coup, les rumeurs vont bon train à coups de prévisions, d'analyses du marché et des tendances. Bien évidemment, dès lors qu'un brevet est déposé par le groupe de Cupertino, comme celui publié jeudi 8 décembre 2016, c'est reparti pour un tour.Le dernier brevet déposé par Apple pour ses smartphones semble supposer la création d'un iPhone aux écrans incurvés, comme le montre l'image d' AppleInsider et de l'office américain des brevets. Mais le brevet semble même aller plus loin, estimant possible un écran qui ira jusqu'à l'arrière du smartphone.Apple a même déposé des brevets pour des bords d'écrans différents, en zig-zag, et il semblerait que le groupe continue de développer, au moins en théorie, un iPhone pliable dont la rumeur se fait insistante, mais pour lequel une date de sortie est loin d'être prévue.Toujours selon AppleInsider, le brevet d'Apple pourrait laisser supposer la volonté de la firme fondée par Steve Jobs d'intégrer des fonctionnalités qui seraient activées à l'arrière de l'écran : les bords incurvés pourraient se prolonger en une surface en verre pouvant être programmée.Apple prévoirait-il de marcher sur les plates-bandes de Samsung et son Galaxy Edge ? De là à supposer que cette nouvelle technologie sera embarquée sur l'iPhone 8, toutefois, il y a une marge. L'iPhone 8 pourrait effectivement avoir un écran similaire à celui du Galaxy Edge, mais les tentatives de créer une surface programmable à l'arrière de l'écran ont rarement été portées jusqu'à la commercialisation.