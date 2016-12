Un iPhone 4 a survécu 18 mois au fond d’un lac glacé

Il attrape un poisson mais perd un iPhone

L'iPhone est retrouvé et continue de fonctionner

L'iPhone 4 avant et après / crédit : Daniel Kalgren

Une histoire à dormir debout. Tout commence le 7 mars 2015, lorsque Michael Guntrum, un pêcheur, perd son iPhone 4 dans un trou pour pêcher dans le lac Kyle, glacé, en Pennsylvanie.Le 7 mars 2015 Michael Guntrum est en train de pêcher avec deux amis sur le lac de Kyle, alors glacé. Soudain, un poisson mord à son hameçon et, entre la surprise et la tension du fil, Michael Guntrum fait tomber son iPhone 4 qu'il avait posé sur ses genoux. Le pêcheur n'a pas de chance : le téléphone n'atterrit pas sur la neige mais tombe dans le trou réalisé dans la glace et va s'abîmer au fond du lac.Forcément, pour Michael Guntrum cette aventure signe la fin de son histoire avec son téléphone. Il n'y a aucune chance pour que celui-ci survive à sa chute et son immersion dans l'eau glacée... Et tenter de le récupérer aurait été bien trop compliqué. Du coup, il l'oublie et va s'acheter un autre téléphone, non sans un petit goût amer en bouche. Loin de lui l'idée qu'il allait entendre à nouveau parler de son iPhone plus d'un an et demi plus tard.Comme le raconte, le lac de Kyle a dû être vidé de son eau en septembre 2015 à cause de problèmes au niveau de son barrage. Mais il faudra attendre octobre 2016 pour que quelqu'un le trouve. Cette personne est Daniel Kalgren, ingénieur, qui était en train de sonder le fond du lac asséché avec un détecteur de métaux. Sous une dizaine de centimètres de boue il retrouve l'iPhone et décide de le mettre dans du riz pour voir s'il fonctionne encore. Surprise ! C'est le cas.Grâce aux numéros enregistrés, Daniel Kalgren remonte à Michael Guntrum et le contacte. Ce dernier ne le croit pas mais une photo de l'iPhone retrouvé le convainc. Comment l'iPhone a survécu dans l'eau puis dans la boue ? Le fait qu'il avait une coque spéciale de chez Otterbox pourrait l'expliquer.Michael Guntrum, à qui Daniel Kalgren a rendu le téléphone, a déclaré qu'il allait donner l'iPhone 4 en question a sa mère qui a besoin d'un nouveau smartphone.