Une nouvelle vidéo fait planter tous les iPhone

Une vidéo qui fait planter les iPhone

EverythingApplePro détaille le comportement de l'iPhone lors du visionnage

Tous les iPhone seraient affectés

Modifié le 16/12/2016 à 15h31

Si les supporters d'Apple présentent généralement le système d'Apple comme l'un des plus sûrs, l'OS de Cupertino n'est toutefois pas épargné. Des virus et autres logiciels malveillants s'en prennent régulièrement aux Mac et aux iPhone. C'est le cas de ce nouvel "iPhone-Killer", qui serait en train de se répandre sur la Toile.Dans une vidéo publiée sur Youtube, EverythingApplePro nous dévoile la dernière-née des vidéos « tueuses d'iPhone ». Celle-ci se présente sous la forme d'un fichier .mp4 représentant quelqu'un sur un lit avec le mot « Honey » écrit sur l'écran. Il ne faut surtout pas la lire car elle semblerait être fortement néfaste pour la santé de votre iPhone.Une fois que la vidéo est lancée, c'est trop tard. L'iPhone se retrouve totalement inutilisable durant plusieurs minutes avant de tout simplement bugguer. Cette nouvelle vidéo « iPhone Killer » vient d'être découverte, et a donc été lancée probablement il y a peu sur la Toile. Impossible, à ce jour, de savoir pour quelle raison les iPhone réagissent de la sorte.La vidéo pourrait être simplement corrompue pour contenir un véritable. La lire, ne serait-ce que partiellement, a le même effet sur tous les iPhone, y compris, selon, sur des iPhone embarquant d'anciennes version d'iOS. Toutes les versions sont affectées de la dernière à iOS 5.Si quelqu'un vous envoie donc le fichier en question ne l'ouvrez surtout pas, faute de quoi vous pourrez vous retrouver avec un iPhone totalement inutilisable. Du moins, jusqu'à ce que vous le redémarriez : le malware, ou le bug, n'affecte pas le disque dur. Si le téléphone a buggué il suffira d'en forcer l'extinction et de le rallumer.