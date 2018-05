OnePlus 6 : commercialisé dès le 21 mai dans un concept store parisien

Une exclusivité au concept-store nous

à Kachette à Londres,

à LNFA à Berlin,

au Spazio Velvet à Milan,

et à Revenge à Utrecht.

Un smartphone à la hauteur de ses ambitions ?

Modifié le 03/05/2018 à 08h53

a su se créer une communauté exceptionnelle et son prochain vaisseau amiral se laisse désirer. Plus de 1 000 tickets d'entrée pour la présentation du 16 mai se sont vendus en moins de 10 heures.Depuis le, le fabricant organise des pop-ups pour le lancement de ses produits, avec des milliers de personnes présentes à chaque fois.À Paris,, au 48 rue Cambon à partir de midi. Les stocks du smartphone et des goodies OnePlus seront limités, et il est vivement recommandé de venir en avance pour être sûr de repartir avec le précieux sésame.Ailleurs en Europe, les pop-ups se dérouleront à partir de 13 heures, heure française :OnePlus, connu pour proposer des smartphones hauts de gamme avec un rapport qualité/prix particulièrement intéressant, s'apprête vraisemblablement à réitérer ici avec un modèle à la hauteur de ses concurrents, Apple et Samsung et de leur iPhone X et Galaxy S9 notamment.Le OnePlus 6, si l'on en croit les dernières rumeurs, intègrera un écran18:9 avec une encoche comme il est courant d'en voir désormais.L'écran OLED fera 6,28 pouces avec une définition de 2280 par 1080 pixels. Il sera épaulé par un SoC Snapdragon 845 de Qualcomm avec 6 ou 8 Go de RAM. Pour ce qui est de la capacité de stockage, nous devrions retrouver deux versions en 64 et 128 Go.Pour ce qui est de la photo, le dernier-né de la marque intégrera probablement un double module composé d'un premier capteur de 20 mégapixels et d'un second de 16 mégapixels ouvrant à f/1.7. A l'avant, l'appareil sera doté d'un objectif de 20 mégapixels ouvrant à f/2.0.Enfin, l'appareil bénéficiera d'une batterie de 3450 mAh naturellement compatible avec la recharge rapide, ce qui devrait lui assurer une bonne autonomie. Il sera par ailleurs étanche à l'eau et à la poussière.Il sera proposé en noir, blanc et bleu à un tarif qu'on imagine similaire ou légèrement supérieur à celui de son prédécesseur, commercialisé autour de 500 euros.