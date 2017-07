Le LG V30 et le Galaxy Note 8 attendus en août 2017

Le Samsung Galaxy Note 7 attendu le 23 août 2017

LG présentera son V30 à l'IFA 2017

Modifié le 13/07/2017 à 10h57

Les deux lancements ne seront finalement espacés que d'une semaine et les deux se tiendront au mois d'août 2017... avec une petite nouveauté pour LG.Après le Galaxy S8, dernier -né de la gamme Galaxy de Samsung, le constructeur sud-coréen doit faire oublier l'échec du Galaxy Note 7. Ce modèle, à la suite d'un défaut de conception au niveau de la batterie, avait explosé à plusieurs reprises, contraignant Samsung à lancer le plus gros rappel de smartphones de l'histoire, plusieurs millions d'unités.La gamme Samsung s'est donc retrouvée avec un vide : il lui manque une phablette. Le Galaxy Note 8 est donc là pour combler ce manque que ressentent les amateurs de smartphones grand format. Le Galaxy Note 8 devrait avoir un écran de 6,3 pouces, être compatible avec le stylet S-Pen et embarquer Bixby, l'assistant personnel maison de Samsung.Le groupe va le lancer, selon le site The Bell , le 23 août 2017 lors d'un événement dédié qui se tiendra à New York. Un changement de stratégie, puisque la gamme Galaxy Note était traditionnellement présentée lors du salon IFA de Berlin qui se tient tous les ans fin août-début septembre.Contrairement à son concurrent Samsung, LG a opté pour l'IFA de Berlin pour lancer son prochain smartphone haut-de-gamme, le LG V30. Dans une invitation envoyée à la presse, le constructeur sud-coréen annonce le V30 pour le jeudi 31 août 2017, soit une semaine après la présentation du Galaxy Note 8.LG donne également le lieu du rendez-vous : Berlin. La présentation se fera donc la veille de l'ouverture officielle du salon IFA 2017 à Berlin le 1er septembre 2017. Du V30 on ne sait que très peu de choses : on connaît surtout le ratio de l'écran qui sera un 18:9 comme le LG G6, la nouvelle gamme Q de LG ou encore le Samsung Galaxy S8. Selon certaines rumeurs, l'iPhone 8 pourrait aussi embarquer un écran de ce type qui semble devenir doucement le standard de l'industrie des smartphones.