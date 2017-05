Le LG V30 aurait un écran OLED

L'écran OLED offre un rendu plus authentique qu'un LED ou un LCD

La technologie OLED est en passe de devenir un immense marché

Modifié le 17/05/2017 à 13h03

Le LG V30 pourrait très bien inaugurer l'ère de l'OLED chez LG. Toujours selon, le G7, successeur de l'actuel LG G6, devrait lui aussi se parer d'un écran OLED.Les écran OLED font toujours office de nouveauté chez LG. La première fois que le fabricant en a utilisé un était à l'hiver 2017, lorsqu'il a présenté au CES 2017 une télévision OLED. À la différence des écrans LED, les OLED (dont la lettre « o » fait référence à « organique ») ne nécessitent pas de rétro-éclairage. De ce fait, ces écrans peuvent être très fins (ce qui est très important pour un smartphone aujourd'hui !). De plus, le rendu couleurs est plus intense et plus proche de ce que l'oeil humain peut observer dans la vie réelle. Le noir, quant à lui, est riche, et se distingue par le fait d'être 100 % sombre : les pixels correspondant au noir sont tout simplement éteints. La luminosité des écrans OLED est moins éblouissante que celle des LCD ou des LED, mais reste tout de même suffisante. Les angles de vision sont également plus larges.L'écran OLED est déjà intégré au HTC Pixel, fabriqué par Google. Chez Apple, il devrait faire son apparition avec la sortie de l'iPhone 8.Tout porte à croire qu'au-delà du G7 et du V30, LG compterait se consacrer sérieusement à la technologie OLED. En Corée du Sud, le fabricant est en train de construire une usine qui fabriquera ces écrans, ce qui réduira de façon significative leurs coûts. Cette unité de production, dont le coût avoisinerait les 8 milliards d'euros, devrait sortir de terre en 2018. Ce qui amène LG à consacrer autant de moyens à l'OLED, c'est le fait que la firme coréenne est fournisseur de cette technologie pour le compte d'Apple (25 % de ses ventes). Selon le quotidien japonais, ce sont ses écrans qui devraient équiper les prochains iPhone.D'après le cabinet IHS, le marché mondial de l'OLED devrait approcher les 30 milliards de dollars en 2022, contre 8,7 milliards en 2014.