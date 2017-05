Netflix, c’est (presque) fini pour les smartphones rootés

Root = pirate pour Netflix ?

Widevine au service de Netflix

Modifié le 17/05/2017 à 17h07

Rooter Android, une opération que vous avez peut-être effectuée sur votre smartphone. Passer en mode super-utilisateur permet en effet de personnaliser en profondeur l'OS de son terminal pour, par exemple, désinstaller les applications inutiles de la marque ou de l'opérateur.Mais l'opération, déconseillée aux novices, permet aussi d'accéder à la mémoire cachée de son téléphone. Netflix a ainsi constaté que nombre de ses contenus protégés par DRM mis illégalement en ligne provenaient d'appareils rootés.Depuis quelques jours, les utilisateurs de smartphones débridés découvrent ainsi lors de la connexion à Netflix un message leur indiquant que leur appareil n'est pas certifié par Google, ou qu'il a été altéré (et pour cause). En conséquence, impossible de visionner les derniers épisodes de. Too bad. Ce blocage s'explique du fait que la dernière version 5.0 de Netflix repose sur le DRM de Google, baptisé Widevine, qui exclut de lui-même les versions débridées d'Android. Destiné à protéger les ayants-droits, Widevine exerce un double contrôle des droits d'auteurs, en s'assurant que l'application logiciel se lance sur une plateforme elle-même approuvée par Google.Lutter contre la piraterie, difficile d'en vouloir à Netflix, ou à Google. Mais ce tour de vis dans le contrôle des DRM va aussi pénaliser des usagers de bonne foi ayant rooté leur Android pour des raisons avouables. Widevine exclut par ailleurs tous les smartphones incompatibles avec la plateforme de paiement Android Pay, y compris ceux qui n'ont pas été débridés. Ça commence à faire du monde... Si vous êtes bloqué, il vous reste encore une issue : dissimuler l'utilisation d'une version root d'Android, ou installer l'application Netflix hors de Google Play.