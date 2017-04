Le Honor 8 Pro débarque en Europe

Les caractéristiques du Honor 8 Pro

Double capteur photo12 Mpx capable de filmer en Ultra HD

Modifié le 05/04/2017 à 14h02

Les fans de la marque auront toutefois compris qu'il ne s'agit pas d'un nouveau smartphone, en tout cas pas au sens propre du terme. Le Honor 8 Pro est l'équivalent du Honor 9 présent sur le marché chinois.Présenté le 5 avril 2017, le Honor 8 Pro reprend les caractéristiques techniques du Honor 9 chinois, puisqu'il s'agit du même smartphone. On retrouve donc le processeur Kirin 960, le même embarqué par le Huawei Mate 9 : un huit-coeurs, donc, avec les 4 Cortex-A73 à 2,4 GHz et les 4 Cortex-A53 à 1,8 GHz. Côté puce graphique, le Honor 8 Pro embarque un ARM Mali-G71 MP8.Niveau mémoire vive (RAM), le Honor 8 Pro sera disponible en deux versions : une avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage et une avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage.L'écran s'agrandit par rapport au Honor 8, puisqu'il passe de 5,2 à 5,7 pouces (LCD), avec une définition de 2 560 x 1 440 pixels ; mais cela implique que le smartphone est plus grand : 14,7 centimètres de hauteur, 7,75 de largeur et 0,7 d'épaisseur. De quoi permettre au téléphone d'améliorer son autonomie grâce à une batterie de 4 000 mAh.Le Honor 8 Pro se positionne sur le marché des smartphones capables de belles photos. Deux capteurs de 3e génération de 12 mégapixels font office de caméra à l'arrière du téléphone, avec des lentilles f/2.2. Ils peuvent filmer en Ultra HD. Pour les selfies, le Honor 8 Pro embarque un capteur 8 Mpx avec une lentille f/2 à l'avant.Le dernier né de chez Honor pour l'Europe n'a pas encore de date de sortie précise, mais peut être précommandé sur la boutique Huawei. Il affiche un prix de 549 euros.