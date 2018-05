Qualcomm annonce le Snapdragon 710

Une puce milieu de gamme pour smartphones

Un boost de l'intelligence artificielle et de la photographie ?

Modifié le 25/05/2018 à 17h48

La méthode est bien connue de tous les leaders du marché : pour rester en tête, il faut sans cesse offrir de nouvelles choses. C'est ce que propose une nouvelle fois Qualcomm, qui lance une nouvelle gamme de Snapdragon, la série 700, et qui accueille son premier SoC, leGravé en 10 nm (nanomètres), le petit dernier est un SoC, dont 6 à basse consommation et deux hautes performances.Dans son communiqué, Qualcomm afirme que le Snapdragon 710 a étéLe fabricant indique que le Snapdragon 710 seraLa partie photographie ne devrait pas non plus être en reste, puisque le nouveau « Qualcomm Spectra? 250 ISP » prendrait naturellement en charge toutes les dernières technologies disponibles sur les smartphones, notamment la capture de photos et de vidéos en faible luminosité, la réduction du bruit, l'autofocus rapide, la stabilisation d'image et le désormais célèbre effetEquipé d'un lecteur HDR 4K, le Snapdragon 710 permettra le visionnage de vidéos et d'applications avec, comme l'ajoute le fabricant,En bref et selon la marque, leoffrirait une amélioration globale des performances de 20 %, une navigation web 25 % plus rapide et enfin, un lancement des applications 15 % plus efficace par rapport au Snapdragon 660.Une nouvelle puce entre le milieu et le haut de gamme qui pourrait bien trouver prochainement sa place dans les téléphones de certains constructeurs chinois proposant des mobiles aux performances haut de gamme, mais à des prix très compétitifs. Pourquoi pas Xiaomi ?