Intel abandonne ses processeurs Kaby Lake-X

La fin des haricots dans un an

Kaby Lake-X : un problème de positionnement

Modifié le 02/05/2018 à 17h36

Intel prend acte de ventes jugées mauvaises, qui sont sans doute la conséquence d'un mauvais positionnement commercial.C'est ce qui s'appelle un gros ratage. Intel vient de décider l'arrêt de la production de deux de ses processeurs, les Core i5-7640X et Core i7-7740X. Ces deux processeurs dits HEDT () constituaient la gamme Kaby Lake-X. Mis sur le marché en août 2017, ils vont donc être arrêtés moins de 10 mois après leur lancement.Intel précise, dans une notification de changement de sa production, que la fabrication s'arrêtera dès le 7 mai, les dernières commandes seront enregistrées le 30 novembre, et les dernières livraisons effectuées le 31 mai 2019. Un calendrier qui n'offre aucun espoir pour cette gamme Kaby Lake-X, qui souffrait dès son lancement d'un problème de positionnement.Avec ces processeurs HEDT, Intel visait une clientèle haut de gamme, surtout professionnelle mais aussi particulière. Du point de vue des performances, la promesse est tenue avec les Skylake-X, à l'architecture raffinée, et une puissance au rendez-vous : la gamme propose de 6 à 18 coeurs.En revanche, Kaby-Lake X a fait le drôle de pari de se situer en entrée du haut de gamme, avec des vitesses élevées (4 GHz pour le Core i5-7640X, et 4,5 GHz pour le Core i7-7740X) certes, mais seulement 4 coeurs. Sans compter l'arrivée possible de concurrents sérieux : on pense aux fuites concernant les nouvelles références de processeurs Ryzen et Threadripper qu'AMD pourrait commercialiser prochainement.