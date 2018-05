Lenovo Ideapad 330 : un premier processeur Cannon Lake d'Intel en 10nm

Un retard sur ses concurrents qu'Intel compte bien rattraper

Quelques informations sur ce processeur

Modifié le 17/05/2018 à 14h31

Lenovo sera donc certainement le premier client d'Intel à bénéficier de sapour son ordinateur portable Ideapad 330.Il y a peu de temps, la société américaine annonçait l'arrivée des premiers processeurs, une nouvelle génération d'architecture gravée en 10 nm, d'ici la fin de l'année en quantité limité puis en production de masse à partir de 2019.Et c'est désormais chose faite : l'un des premiers produits technologiques intégrant unest désormais sur le marché. C'est l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 330. Il s'agit d'un ordinateur d'entrée de gamme qui sera équipé du processeur Intel Core i3-8121U couplé à une carte graphique AMD Radeon RX 450 avec 2Go de RAM dédiée.Il s'agit d'un i3, donc relativement bas de gamme, d'une puissance de 15W, appartenant à la huitième génération (le « 8 » au début) comme le sont les processeurs Kaby Lake et Coffee Lake. Cette huitième génération est assez large avec des plusieurs variantes de processeurs, construites sur plusieurs fabrications différentes (deux variantes 14nm et désormais une variante 10nm).Le processeur Intel bénéficie d'un dual core et de 4 threads, le tout cadencé à 2,2GHz et pouvant monter à 3,1GHz en mode Turbo. La carte graphique explique sa présence du fait que la carte graphique intégrée est désactivée.Il est par ailleurs à noter que cet ordinateur possède un affichage de 15,6 pouces en résolution HD, 4Go de RAM et un disque dur de 500Go. Le tout pour 3299 yuans (il est commercialisé en Chine) soit 435€.Intel a publié des informations sur son site officiel Ark . On y apprend que le Cannon Lake prend en charge deux nouveaux types de mémoire : LPDDR4 et LPDDR4X, deux variantes de la DDR4 à faible consommation d'énergie, même avec des configurations de mémoire élevée. C'est une bonne nouvelle par rapport à son prédécesseur qui ne supporte que le LPDDR3 en plus de la DDR4.Par ailleurs, la bande passante théorique maximale de la mémoire passe à 41,6 Go/s, une amélioration substantielle en comparaison aux 34,1 Go/s de l'ancienne génération.Comme nous le disions plus haut, la puce intégrée dans le Lenovo n'intègre pas de carte graphique. Une exception qui confirme la règle si l'on considère que tous les processeurs de téléphone portable et d'ordinateur fabriqués par Intel intègrent un GPU. Nous pouvons donc imaginer que les nouvelles puces Cannon Lake suivront cet exemple.Il ne reste plus qu'à attendre une production de masse dès 2019, l'intégration dans ce produit de Lenovo restant pour le moment pour le moins intriguant.