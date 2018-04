Les Français ont acheté leur smartphone 326 euros en moyenne

Pour leur prochain smartphone, les Français prévoient de dépenser 250 euros en moyenne

78 % des Français ont peur de devenir dépendants de leur smartphone

Modifié le 23/04/2018 à 17h26

En dehors d'Apple et Samsung, les Français achètent des smartphones (neufs ou reconditionnés) d'autres marques qui tirent le prix moyen vers le bas.Les prix des smartphones haut de gamme oscillent aux alentours de 1.000 euros, et pourtant, c'est loin du prix moyen que les Français ont déboursé pour acheter le leur. Selon un sondage réalisé par UFC-Que Choisir , les personnes utilisant un iPhone l'ont acheté 529 euros en moyenne, et celles ayant un smartphone Samsung ont déboursé 344 euros. Le palmarès se poursuit avec Sony, troisième marque la plus chère (285 euros), Microsoft, (242 euros), HTC (238 euros) et LG (231 euros). Le Chinois Huawei arrive 7e avec un prix moyen de 212 euros. Motorola (190 euros), Nokia (188 euros) et Wiko (106 euros) terminent le palmarès.Pour leur prochain smartphone, les Français se disent prêts à dépenser 250 euros. Pourquoi un prix aussi bas ? D'une part, le marché reconditionné inspire ces derniers temps une plus grande confiance : 40 % des consommateurs seraient prêts à acquérir un appareil reconditionné, selon UFC-Que Choisir. D'autre part, tout le monde ne prévoit pas forcément d'acheter le dernier modèle et les prix des modèles sortis quelques années plus tôt sont largement inférieurs à ceux que les fabricants réclament pour les plus récents. Il ne faut pas non plus oublier que Huawei, une marque considérablement moins chère comparée à ses grands concurrents, a fait une vraie percée ces dernières années. 7 % des propriétaires de smartphones en France ont un appareil de cette marque contre seulement 2 % en 2016, et leur taux de satisfaction (8,1 points sur 10) se situe au-dessus de la moyenne (7,9/10).Concernant le taux de fidélité aux marques, les propriétaires d'iPhone arrivent en tête avec un taux de fidélité proche de 80 %. Les personnes ayant un smartphone Samsung arrivent en deuxième position (55 %), Huawei décroche quant à lui la troisième place avec 40 % des consommateurs qui envisagent de lui rester fidèles. À l'autre bout du spectre, les marques les moins appréciées sont Sony, Microsoft, Nokia et WikoLe sondage d'UFC-Que Choisir révèle également que les lignes bougent concernant les usages. En un an, le temps passé quotidiennement sur smartphone a progressé de 10 minutes, pour s'établir à 1h16. La progression est encore plus spectaculaire chez les 65 ans et plus (+13 minutes par rapport à février 2017). Interrogés sur les usages qu'ils font de leur smartphone de manière quotidienne, la majorité des personnes déclarent utiliser leur smartphone pour envoyer des messages (67 %), consulter leurs mails (57 %), téléphoner (52 %) et aller sur Internet (47 %). 11 % prennent des photos ou vidéos. Même si 92 % des personnes interrogées apprécient avoir un smartphone, 78 % s'accordent néanmoins pour dire qu'elles voient un risque de devenir accro à leur smartphone.