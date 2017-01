CES 2017 : Le HTC Vive devient sans-fil

Le HTC Vive s'émancipe de son fil

Modifié le 05/01/2017 à 10h30

HTC a frappé fort, puisque l'une de ces trois nouveautés, peut-être la plus importante, a déjà passé le stade de prototype et sera commercialisée durant le deuxième trimestre 2017 par la marque. Pour les joueurs, ce pourrait être une véritable libération.Malgré son prix avoisinant les 1 000 euros, le HTC Vive a déjà conquis de nombreux joueurs et a lancé la réalité virtuelle dans le monde du gaming. L'une des critiques qui lui ont été faites, toutefois, est la présence d'un fil qui relie le casque à l'ordinateur : certains constructeurs d'ordinateurs pour joueurs ont donc pensé à créer des « ordinateurs sac-à-dos » pour palier le problème.HTC a lui aussi compris que c'était un souci et a donc développé le TPCast. Il s'agit d'un module additionnel, qui se branche sur l'ordinateur et sur le casque HTC Vive et qui permet... de le rendre sans-fil pendant une durée estimée à environ 1h30 de jeu (une batterie poussant l'autonomie à 5h est dans les cartons). Fini le risque de se prendre les pieds et les mains dans les câbles (au risque de tout casser en plus). Le TPCast est justement le seul produit, des trois présentés, dont la date de mise en vente a été annoncée : dès le 2ème trimestre 2017, pour environ 249 dollars.Le ViveTracker permet à tout objet de devenir un contrôleur de jeuDes deux autres produits dévoilés par HTC au CES 2017, le plus impressionnant est sans doute le HTC ViveTracker. Il permet, selon le constructeur, de transformer en contrôleur de jeu n'importe quel objet du quotidien, ouvrant le champ à une possibilité infinie de manières de jouer, des plus réalistes aux plus loufoques (su vous voulez jouer au tennis avec une poêle à frire, c'est théoriquement possible). Le HTC ViveTracker n'a pas encore de date de sortie ni de prix, toutefois, ce qui laisse les joueurs sur leur faim.HTC a également dévoilé le ViveDeluxe Audio Strap, lui aussi sans date de sortie, qui devrait améliorer l'expérience utilisateur, notamment en intégrant des écouteurs et donc en réduisant la quantité de fils reliant le joueur à son ordinateur.