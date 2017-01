Ekko : le miroir connecté primé au CES 2017

Un award pour Ekko, le premier miroir connecté

Ekko : un miroir connecté à Internet

Modifié le 03/01/2017 à 11h56

La domotique fera partie des principaux domaines qui seront à l'honneur du CES 2017 et la start-up Miliboo y montrera un premier produit qui pourrait bien faire son apparition dans votre maison dans quelque temps : le miroir connecté. Invité su RTL , le président de la start-up Miliboo, Guillaume Lachenal, dévoile que son produit va recevoir unlors du CES 2017. Une véritable consécration pour cette entreprise française, qui fait partie des 230 entreprises de la FrenchTech présentes à Las Vegas lors de ce salon majeur de l'industrie de la high-tech.La récompense sera donnée à Miliboo pour son miroir connecté Ekko, que la start-up a déjà mis en vente et qu'il est possible d'acheter. Il faudra compter tout de même 399 euros pour s'offrir ce petit miroir qui, en plus de réfléchir votre personne, vous donnera toute une série d'informations importantes pour bien commencer la journée.Afin d'éviter les traces de doigt, comme l'explique Guillaume Lachenal, Ekko dispose d'un « radar périphérique » qui permet de commander les fonctionnalités du miroir par de simples gestes. Pas besoin de toucher la vitre, qui donne les informations grâce à un écran intégré à la surface réfléchissante. Il fallait tout de même que le miroir reste un miroir.Sans caméra, donc sans risque qu'un intrus vous regarde alors que vous vous habillez, Ekko n'en est pas moins connecté à Internet et affiche des informations utiles comme la météo, les dernières informations boursières... Il peut même jouer de la musique.Chaque utilisateur peut, en outre, paramétrer le miroir selon ses préférences et avoir, de fait, les informations qui lui paraissent les plus utiles dès le début de la journée.