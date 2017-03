Un robot gare votre voiture à l’aéroport de Roissy

Stan : le robot gareur de Roissy

Stan, le robot-voiturier

Roissy veut devenir l'aéroport le plus innovateur du monde

Modifié le 31/03/2017 à 16h08

Trois ingénieurs de Stanley Robotics, spécialistes de l'automobile et de l'autonomie, ont inventé Stan le robot, un service de voiturier automatique électrique et autonome. Stan le robot est actuellement testé au terminal E de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et pourrait être étendu à d'autres terminaux si l'expérience est concluante.Ce service de voiturier automatique présente des avantages, à la fois pour les utilisateurs et pour les parkings. Côté clients, même si certains détiennent des voitures présentant déjà l'option « parking automatique », le service de voiturier automatique testé à Roissy facilite la vie des voyageurs qui stressent à l'idée de faire un créneau dans des places parfois mal conçues et difficiles d'accès. En outre, avec Stan le robot, les utilisateurs n'ont pas besoin de se souvenir de l'emplacement de leur voiture. Côté parkings, les services de voiturier automatique permettent des gains de place : grâce aux robots, plus besoin de laisser de l'espace entre les voitures et ces dernières peuvent être garées dans des zones peu accessibles, ce qui permettrait des gains d'espace de 30 à 50 %.Stan le robot s'inscrit dans le projet "Hub innovation" de Roissy Charles de Gaulle qui, confronté à un déficit d'image auprès des voyageurs, espère rehausser son attractivité en devenant l'aéroport le plus innovateur du monde.Le service de voiturier automatique peut être commandé en ligne : les voyageurs qui sélectionnent l'option premium (la plus chère) se verront alors proposer un service de voiturier automatique, qui n'est pour l'instant pas surfacturé et coûte le même prix que si les utilisateurs se garaient eux-mêmes (50 euros pour une journée et 80 euros pour deux journées).