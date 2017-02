McDonald’s teste le distributeur de Big Mac

Un distributeur de hamburgers McDonald's

Une campagne de comm' à coups de sandwichs gratuits

Pour l'instant, le groupe n'a lancé qu'une machine en test dans la ville de Boston, aux Etats-Unis. Et que les employés de McDonald's se rassurent, ils ne seront pas remplacés.Le distributeur a été inauguré mardi 31 janvier 2017 dans la ville de Boston. Mais si vous pensez qu'il se contente de distribuer des sandwichs déjà faits que l'on aurait placés là auparavant et simplement maintenus au chaud, vous vous trompez : la machine est un restaurant McDonald's à elle seule.Le distributeur va non seulement cuire la viande au moment de la commande, mais va également assembler le sandwich et le donner au client, qui le récupère dans le bac, comme tout distributeur qui se respecte. Avec une différence, toutefois : il n'y a pas de choix. Seul le grand classique de McDonald's, le Big Mac, est proposé en plusieurs versions : le classique, le Mac Junior et le Grand Mac. Pas de Chicken McNuggets pour les amateurs...Les employés du McDonald's de Boston et des autres restaurants de la chaîne dans le monde n'ont pas de quoi s'inquiéter : il ne s'agit là que d'une campagne promotionnelle. Preuve en est le fait que le distributeur est totalement gratuit. Plusieurs centaines de personnes ont d'ailleurs fait la queue pour pouvoir manger l'un de ces sandwichs offerts gracieusement par le groupe.Si McDonald's a en projet un véritable lancement de ces machines dans ses restaurants, il s'agit d'un projet qui reste encore secret. Pour l'instant, aucune annonce n'a été faite.