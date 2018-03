Un opérateur australien franchit la barre de 1 Gbps en 4G

Débit en download de 1,03 Gbps

gigabit enabled network

Modifié le 20/03/2018 à 15h23

Réalisé dans des conditions optimales, ce test de performance sera en revanche difficilement égalable en conditions réelles d'utilisation de votre smartphone.Avec ce genre de résultats, on est tout de suite moins impatient de voir débarquer la 5G. En Australie, Telstra, le premier opérateur télécom du pays, vient de battre un nouveau record mondial sur un réseau 4G de nouvelle génération, en atteignant, dans la ville de Sydney, un débit descendant de 1,03 Gbps.La performance a été établie avec les deux derniers flagships en date du coréen Samsung, les Galaxy S9 et S9 Plus. C'est la première fois qu'un tel niveau de download est franchi sur un réseau 4G australien, se félicitent les responsables de la division téléphonie et Internet mobile de Telstra.Il faut tout de même relativiser cette prouesse, en précisant que Telstra l'a réalisée sur un réseau spécial baptisé, une sorte de super réseau 4G en cours de déploiement à Sydney, mais aussi Melbourne, Brisbane, Adelaide et Perth, les principales villes d'Australie. Ce premier essai se révélant concluant, Telstra espère maintenant dépasser rapidement la barre des 2 Gbps sur son nouveau réseau.Ailleurs, sur son réseau 4G LTE classique, Telstra propose en condition d'utilisation normale d'un smartphone, c'est-à -dire dans la rue, entre des bâtiments, avec la concurrence de milliers d'autres appareils connectés à la même antenne relais, un débit de téléchargement moyen qui oscille entre 5 Mbps et 300 Mbps. Soit ce que l'on retrouve sur la plupart des réseaux 4G LTE standards.