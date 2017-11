Samsung 360 Round, la nouvelle caméra à 10.000 euros

Samsung 360 Round : 17 objectifs en 1,93 kilo seulement

Samsung 360 Round, une caméra conçue pour des conditions de tournage exigeantes

Modifié le 30/10/2017 à 16h11

Si vous souhaitez voir à quoi ressemble une caméra à 360 degrés haut de gamme, le dernier produit en date que propose Samsung vous donnera une très bonne idée. Avec ses 17 objectifs de 2 mégapixels chacun, ses 6 micros, sa résolution de 4,096 x 2,048 pixels et ses 30 images par seconde, elle vise clairement un public professionnel ou en tout cas, des enthousiastes chevronnés. 16 caméras sont positionnées horizontalement et une verticalement. En comparaison avec les 16 mégapixels qu'offrent les smartphones modernes, on peut facilement penser que 2 mégapixels, c'est peu. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de la résolution pour les vidéos et non pas les photos, et que 2 mégapixels restent toujours une résolution correcte pour des contenus VR aujourd'hui.Malgré sa consommation importante d'énergie, la 360 Round a été conçue pour ne pas avoir de ventilateur, qui aurait été une source de bruit. Le poids de la caméra a été réduit au maximum : elle pèse 1,93 kilo.Samsung 360 Round est une caméra étanche, certifiée IP65. Elle peut donc être utilisée dans des environnements humides et sous la pluie.Des connecteurs ont été prévus pour faire fonctionner la caméra avec des périphériques extérieurs : un micro (éventuellement en liaison à distance) peut être connecté, pratique si la caméra filme un débat ou une conférence : les micros peuvent donc être au plus près des intervenants. Pour avoir plus d'espace de stockage, on peut connecter un disque dur externe.Samsung 360 Round était en développement depuis au moins novembre 2014, date à laquelle Samsung en a pour la première fois parlé publiquement (lors de sa conférence annuelle pour développeurs) et a même présenté un visuel, dont la ressemblance au produit fini est étonnement proche.