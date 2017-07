Microsoft prépare un thermostat connecté

GLAS : une interface de gestion de la climatisation

Gérer GLAS depuis un smartphone ?

Modifié le 20/07/2017 à 17h50

Décidément, les objets connectés sont une mode qui ne faiblit pas ! Après les téléphones intelligents, bien sûr, les montres connectées , les assistants personnels et plus encore, voici que Microsoft s'apprête à lancer son thermostat « intelligent », relié au système de climatisation. Son nom : GLAS.Conçu pour être accroché au mur, GLAS se présente sous la forme d'un boîtier assez fin dont la face avant est entièrement occupée par un écran tactile. Une vidéo de présentation postée sur le compte officiel de Microsoft montre qu'à partir du menu de cet appareil, vous pouvez sélectionner vos temps de présence et d'absence, choisir si vous voulez chauffer ou, au contraire, refroidir la pièce, ou encore si vous acceptez de vous fier au mode « auto ». L'écran affiche en permanence la température de l'air à l'intérieur et à l'extérieur. Vous pouvez, sur le même écran, faire glisser votre doigt pour modifier la température, et GLAS enverra la requête à votre système de climatisation.Le thermostat GLAS a été développé par Johnson Controls, la même société qui a inventé le tout premier thermostat électrique en 1883, et qui commercialise aujourd'hui des systèmes de climatisation et de détection de fumée et de feu. Cette dernière version a la particularité de fonctionner sur Windows 10 IoT Core et Azure Cloud. Selon la vidéo de présentation, le gadget peut être géré par la voix via Microsoft Cortana, mais aucune démonstration n'est faite. Par ailleurs, on n'y trouve aucune mention du prix ni de la date de disponibilité. Les technophiles devront donc s'armer de patience.Il sera aussi intéressant de savoir s'il sera possible de gérer GLAS à distance via un ordinateur ou un smartphone. Et si GLAS est effectivement compatible avec des smartphones, il s'agira de savoir s'il pourra fonctionner avec des appareils Android et iOS.