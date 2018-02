Le successeur du LG G6 s’appellera Judy

Rendez-vous en juin

Dalle économe, maxi processeur

Modifié le 19/02/2018 à 11h21

Cefait le pari de la sobriété énergétique sans compromis sur la puissance. Il accueillera la nouvelle dalle MLCD+ à très forte luminosité.Ils sont généralement loin de cartonner en boutique. Pourtant, les smartphones LG sont de bons élèves. Ils décrochent souvent de bonnes notes dans la presse spécialisée et satisfont leurs usagers. Mais faute de performances commerciales à la hauteur de ses attentes, LG a récemment décidé de faire une pause dans le développement de nouveaux modèles.2018 ne sera toutefois pas une année blanche pour LG, qui présentera la semaine prochaine à Barcelone son nouveau V30s. Mais l'attention est déjà focalisée sur la suite : LG devrait sortir dans quelques mois un nouveau smartphone baptisé Judy.Une fuite permet d'en savoir déjà beaucoup sur les caractéristiques de cet appareil présenté comme le successeur du G6. Judy proposera un écran très confortable à grand affichage de 6,1 pouces, soit 0,4 au ratio 18:9. A titre de comparaison, le LG G6 atteignait 5,7 pouces. Il s'agira surtout de la nouvelle dalle pour smartphone MLCD+, qui promet une belle luminosité, pour une consommation d'énergie 35 % inférieure à celle d'un LCD classique.Le processeur devrait être le dernier Qualcomm Snapdragon 845 que l'on retrouvera dans le Galaxy S9 de Samsung. le Snapdragon 845 sera associé à 4 Go de RAM. L'appareil photo offrira une qualité maximum de 16 mégapixels avec une ouverture de 1/6 . Cerise sur le gâteau, la recharge se fera sans fil. Le LG Judy devrait en outre embarquer une intelligence artificielle, et résister à l'eau.