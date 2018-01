CES 2018 : LG dévoile un écran enroulable

L'aboutissement de 8 milliards d'investissements

Les écrans flexibles, marché d'avenir

Modifié le 08/01/2018 à 10h22

C'est l'une des applications possibles de la technologie d'écran flexible mise au point par LG.En déclin avec sa division smartphone, LG entend frapper fort dans un métier où il tient tête à Samsung et au reste du monde : les écrans. LG Display, la division spécialisée dans les dalles et écrans, devrait faire sensation cette semaine au CES de Las Vegas en présentant un prototype fonctionnel d'écran flexible capable de s'enrouler sur lui-même dans sa base.Cette dalle de 65 pouces (165 cm) se replie en effet à l'intérieur d'un carter fin, à la manière d'un écran de projection. Sauf qu'il s'agit en l'occurrence d'un écran OLED. Destiné à l'affichage professionnel, il permet de ranger l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela devrait faciliter son transport, permettre de le faire disparaître d'un mur à volonté, mais aussi de régler l'affichage en fonction du contenu.Baptisée Display Stretch, cette technologie est l'aboutissement d'années de recherche durant lesquelles LG a englouti 8 milliards de dollars d'investissements. Cette somme colossale a déjà permis la réalisation du Signature, le premier écran incurvable à la demande, commercialisé depuis l'an dernier. Les écrans flexibles, voire pliables, sont identifiés depuis 3 ans par LG comme un marché stratégique pour l'avenir, à la demande de certains de ces grands clients dans l'univers des smartphones notamment, comme Apple.Destiné dans un premier temps à un public de professionnels, ce LG Display Stretch devrait arriver sur le marché en 2020, et démarrer à un tarif gravitant autour de 20.000 dollars. C'est peu ou prou le même prix de lancement qu'une autre nouveauté présentée cette année par LG au CES 2018 : un écran OLED de 88 pouces (224 cm) capable d'afficher des contenus en 10K.