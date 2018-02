Google veut rendre les emails plus interactifs grâce à l’AMP

Des pages 10 fois moins lourdes

Une messagerie vraiment interactive

Modifié le 14/02/2018 à 11h53

L'AMP devrait permettre une gestion dynamique des informations contenus dans les emails, sans sortir de votre messagerie, en proposant par exemple un calendrier interactif facile à mettre à jour.Il a fait son apparition l'an dernier sur mobile : le standard maison de Google AMP (Accelerated Mobile Pages), un format d'écriture qui optimise l'affichage des pages web. Il permet, par exemple dans Google News, d'afficher quand il est proposé un article plus rapidement dans une version minimaliste, sans sortir de GNews. L'AMP permet de diviser par 10 le poids d'une page web et de multiplier par 4 sa vitesse d'affichage.L'AMP n'est pas, d'ailleurs, sans poser quelques problèmes : ne sont éligibles au format que les sites partenaires de l'AMP Project. Le standard est très contrôlé, et il exclut tous les éditeurs web qui ne font pas partie du programme. Mais il permet, c'est vrai, une amélioration très nette de l'expérience utilisateur.Google souhaite maintenant déployer son AMP aux emails, un segment du web qui peine à se moderniser. Il s'en échange chaque jour dans le monde 270 milliards, et Google souhaite les rendre plus dynamiques, avec des possibilités d'actions et de mises à jour dans les messages.En intégrant l'AMP aux emails, Google veut pouvoir proposer aux développeurs d'incorporer à vos emails un calendrier interactif, par exemple. Fini les allers et retours dans vos vieux messages pour retrouver la trace d'un rendez-vous ou de l'heure d'une réunion. Idem, si votre compagnie aérienne change l'heure de décollage de votre avion. Tout cela, sans sortir de votre messagerie. L'AMP pour email n'est ouvert pour l'heure qu'aux développeurs, mais il devrait apparaître sur Gmail dans le courant de l'année.