Google met en ligne un comparateur de smartphones

Modifié le 07/11/2017 à 11h35

Disponible seulement dans certaines régions du monde, le service n'est malheureusement pas encore accessible en France.Quand vous vous apprêtez à changer de smartphone, vous avez, comme tout le monde, le réflexe de vous renseigner sur Internet. Dur, parfois, de faire la part des choses, entre pubs et vraies infos (le mieux étant de lire Clubic, évidemment !). Pour vous aider dans votre choix final, quand vous avez réduit votre liste à quelques modèles, Google vous propose le test ultime : le comparatif.Et il vous sera bien utile en cette fin d'année où les constructeurs nous proposent une pléiade de nouveaux modèles. Alors iPhone X ou Galaxy S8 (aussi fragile l'un que l'autre, semble-t-il) ? Pour les, Razer Phone ou Huawei P10 ? Pour résoudre ces odieux casse-têtes, il vous suffit d'entrer le match dans la barre de recherche de Google : smartphone 1 vs smartphone 2. Une fois lancée la requête, Google vous proposera le comparatif des deux modèles.Google vous mettra alors en regard les principales données techniques des deux modèles : prix, date de sortie, capacité de stockage, autonomie de la batterie, OS, résolution de la ou des caméras, ainsi qu'une note de une à cinq étoiles, renvoyant vers des commentaires déposés par des usagers. Ces fiches techniques comparées ne sont malheureusement pas exhaustives mais elles permettent de situer les modèles recherchés.La version mobile du comparateur met également en exergue les principales différences entre deux modèles. Certaines données sont aussi parfois à prendre avec des pincettes, comme les prix affichés : la capture d'écran ci-dessus présente l'iPhone X à 2.000 dollars ! Google promet d'affiner ses données. C'est en tout cas un service de plus de l'écosystème de Google, qui devrait arriver prochainement en France. Il n'est pour l'heure disponible qu'aux Etats-Unis.