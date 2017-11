Toronto, laboratoire de Google pour sa ville intelligente

50 Ha pour tester la ville intelligente

Le label Google pour une visibilité mondiale

Modifié le 27/10/2017 à 14h26

Entièrement connecté en très haut débit, équipé de transports autonomes et de logement écologiques, le quartier de Quayside préfigurera la Smart City selon Google.En lice pour accueillir le futur méga-siège d'Amazon, Toronto déroule aussi le tapis rouge à Google. Siège de Google Canada, la capitale de l'Ontario va aider Alphabet à concevoir sa vision de la smart city, la ville intelligente de demain. Aujourd'hui basé en plein cœur de la ville, à deux pas du front de mer, Google va déménager à Quayside, un quartier où tout est à faire, et c'est justement cela qui intéresse Google, qui a choisi le site parmi des dizaines d'autres envisagés sur la planète.Quayside constitue une zone de friche de 325 hectares située le long des rives du lac. La mairie de Toronto va y céder 50 hectares à Sidewalk Labs, la filiale d'Alphabet dédiée à l'innovation urbaine. Outre le siège de sa filiale canadienne, Google projette d'y bâtir, pour ses équipes, des logements à la fois écologiques et à prix abordables. Mais cette gigantesque emprise foncière sera pensée de façon globale, associant de manière innovante, promet Google, habitations, commerces, bureaux et laboratoires.Les habitants du futur Quaysidebénéficieront d'un wifi très haut débit et gratuit. Les déplacements se feront en véhicules autonomes. La ville sera par ailleurs truffée de capteurs collectant des données en permanence permettant une gestion optimisée des déchets, de l'eau, de l'air, etc. Google ne sera pas seul dans cette aventure à 2,25 milliards de dollars : la province de l'Ontario et la mairie de Toronto en financeront un peu plus de la moitié.Les projets de smart cities sont nombreux à fleurir sur la planète, le dernier en date, baptisé NEOM, en Arabie Saoudite, s'annonçant comme l'un des plus ambitieux. Mais le label Google offre à Toronto une puissante visibilité pour son futur quartier « construit à partir d'Internet ». La ville veut également en faire un élément de fierté pour ses habitants : elle va d'ailleurs associer la population locale au projet au travers d'une consultation qui démarrera le 1er novembre.