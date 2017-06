Apple débauche deux dirigeants de Sony

Des dirigeants de Sony apportent leur expertise à Apple

Apple veut accélérer sa programmation vidéo

Modifié le 19/06/2017 à 16h03

Avec cette prise, Apple espère accélérer le développement de sa programmation vidéo, qui reste pour l'instant très limitée.Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, deux grands producteurs à succès de la télévision, viennent de rejoindre Apple afin de superviser tous les aspects de la programmation vidéo dans le monde entier de la firme de Cupertino. Ils travaillaient auparavant pour Sony Pictures Television, où ils occupaient la fonction de président depuis 2005. On leur doit notamment certaines des productions les plus populaires de la dernière décennie, telles queet son spinoff, ou encoreet», a déclaré dans un communiqué Eddy Cue, le vice-président senior des services et logiciels internet chez Apple. «», a-t-il ajouté.Sous la présidence d'Erlicht et Van Amburg, la liste des séries originales diffusées enpar Sony Pictures Television a plus que triplé en un peu plus de dix ans, avec dans le lot, de nombreux succès grand public. C'est de leur expérience dans la production et la création de programmes pour une grande variété de services, incluant des émissions pour Amazon, Hulu et Netflix, dont veut bénéficier Apple. Par ailleurs, certains des programmes qu'ils ont produits ont été salués par la critique et le public : on compte ainsi 36 Emmys, une douzaine de Golden Globes, des récompenses de l'AFI () et du WGA ().En faisant appel à ces deux pontes de la télévision, Apple espère accélérer le développement de sa programmation vidéo. Pour l'instant, la production vidéo d'Apple reste très limitée avec la sériequi vient de débuter,qui débarquera en août et quelques documentaires musicaux.