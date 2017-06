Apple veut en finir avec le format JPEG

Le HEIF par défaut dans iOS 11

le HEIF, futur standard de la photo ?

Modifié le 12/06/2017 à 17h29

Si déjà vous regrettez le JPEG, rassurez-vous : il sera toujours possible de régler son iPhone pour enregistrer vos photos dans l'ancien format.2017, année des disparitions : alors que dans le domaine de l'audio, le MP3 est voué à disparaître selon ses inventeurs allemands, voilà qu'un autre célèbre format de compression, d'image cette fois,: le JPEG apparu en 1992, qui tire son nom du Joint Photographic Experts Group, le groupe d'experts qui en a défini la norme.Le JPEG reste de loindans le monde. Tous les appareils photos numériques y compris sur smartphones enregistrent par défaut les images dans ce format. Mais un fabricant est en train de faire la bascule : Apple (14 % du marché mondial des smartphones) privilégie désormais le HEIF pour iOS 11, que la firme de Cupertino a présenté début juin et qui sera disponible à l'automne.Apple juge en effet que le JPEG n'est plus à la hauteur de son époque :avec l'accroissement des espaces de stockages physiques ou cloud, mais. Comme le MP3 dans le domaine de l'audio, le JPEG dégrade de manière irréversible la qualité d'une image. Les professionnels y ont d'ailleurs renoncé depuis longtemps, lui préférant le RAW pourtant très lourd.Inventé en 2015 par le Moving Picture Experts Group, le HEIF (pour High Efficiency Image File Format, prononcer "if") présente le double avantage d'de l'image. Apple le proposera par défaut dans ses iPhone et iPad tournant sous iOS 11. Il sera bien sûr possible de revenir au JPEG, et même d'enregistrer ses clichés en HEIF tout en les partageant en JPEG avec les appareils non compatibles HEIF. En attendant, espère Apple, la généralisation du HEIF, dont la licence est propriété d'Apple.