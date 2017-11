Cloak : le logiciel qui efface les éléments d’une vidéo

Traitement image par image

Idéal et indispensable pour la vidéo à 360°

Modifié le 27/10/2017 à 14h51

Très complexe à mettre en œuvre sur les vidéos classiques, la solution s'avère en revanche particulièrement adaptée pour les vidéos tournées à 360°.L'industrie de la vidéo aura bientôt un nouvel objet magique à sa disposition : elle pourra, à la manière de Harry Potter avec sa cape d'invisibilité (), faire disparaître, après tournage, n'importe quel élément d'une scène. C'est en tout cas la promesse d'Adobe avec son projet « Cloak ». C'est l'une des technologies que l'éditeur a présentées le 19 octobre lors de sa conférence annuelle Adobe MAX 2017.Sur le principe, Cloak décline le célèbre plugin de Photoshop Content Aware Fill à la vidéo. Concrètement, après avoir appliqué un masque sur l'élément que vous souhaitez effacer de la vidéo, le système comble la zone sélectionnée en interprétant image par image l'arrière-plan. Et le résultat, visible dans la vidéo ci-dessous, est plutôt impressionnant.L'opération est plutôt complexe, mais Adobe explique que la vidéo offre tout de même un avantage par rapport à une image fixe : la caméra, en se déplaçant, multiplie les chances de voir apparaître l'arrière-plan, et donc de le répliquer avec la plus grande fidélité possible. C'est exactement ce qu'il se produit lorsque les deux marcheurs de la vidéo passent à l'image : sur l'ensemble de la séquence, le décor se dévoile intégralement, permettant sa reconstitution logicielle.L'opération sera même encore plus simple pour « Cloak », lorsqu'elle s'appliquera à des vidéos tournées à 360°. Ce sera d'ailleurs pour elles que l'outil développé par Adobe sera le plus utile, voire indispensable : les images tournées en panoramique complet ont l'inconvénient de révéler l'envers du décor. La suppression à l'image des objets, des équipes ou de la caméra devient pratiquement une obligation, que Cloak permettra d'exécuter.