Sorti en 1996, Adobe Flash Player mourra en 2020

Adobe Flash Player : mort programmée en 2020

2 ans et demi pour procéder à la transition

Modifié le 26/07/2017 à 13h47

La fin de Flash Player, le plugin d'Adobe ayant longuement été utilisé pour afficher des animations, va causer quelques problèmes : les sites vont devoir se mettre à jour.Adobe Flash Player aura marqué l'histoire d'Internet, surtout dans les années 2000 : les sites en usaient et en abusaient mettant des animations un peu partout, souvent avec un succès mitigé en termes de design et non sans rencontrer des bugs régulièrement. Adobe Flash Player était aimé autant qu'il était détesté.Les hackers s'en sont également amouraché : les failles critiques de Flash Player ont permis plusieurs attaques majeures ce qui a commencé à signer son déclin. Doucement mais sûrement les géants de l'industrie ont réfléchi à de nouvelles manières d'afficher animations et vidéos. Cette réflexion a donné lieu à la dernière version du langage Html, Html 5, sortie en 2014. Adobe Flash Player est totalement devenu obsolète à ce moment-là.Depuis 2014 Adobe Flash Player est mal aimé et le conseil donné aux internautes est de le désactiver pour des raisons de sécurité, les failles critiques se multipliant. Finalement, le message est passé : 94 % des sites Internet ont abandonné Flash Player pour des solutions plus légères et, surtout, «».Reste le cas des 6 % qui utilisent encore Flash Player. Ils ont jusqu'à 2020 pour évoluer. Cette année-là, selon le plan d'Adobe, plus aucune mise à jour de Flash Player ne sera distribuée, laissant les sites et les utilisateurs à la merci des hackers et des problèmes de compatibilité.