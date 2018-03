On a mis la main sur l’Infinite X, le PC gaming de l'extrême par MSI

Carte graphique, processeur, stockage : des composants très hauts de gamme

Modifié le 13/03/2018 à 17h14

Avec la gamme, MSI a décidé de monter en puissance et de proposer du très haut de gamme aux joueurs que nous sommes.Pour ce modèle, le constructeur propose des caractéristiques sans compromis :(8e génération) 6 cœurs (12 threads) cadencé à 3.7GHz et pouvant aller jusque 4.7GHz, refroidi par un Watercooling signé MSI.La carte mère, équipée du, peut accueillir, (notre modèle de test est équipé de 16 Go, ce qui semble être le minimum sur une configuration de cette envergure). Pour ce qui est du stockage, MSI propose un ensemble assez confortable avec, fonctionnant en Raid0 (les deux SSD sont regroupés pour n'en laisser apparaître qu'un, ce qui permet que les écritures soient partagées entre les deux périphériques, pour un gain de performance par rapport à un SSD de 512Go) le tout accompagné d'un bon vieuxpour vos données. Très bon point ici !On arrive donc à l'un des points les plus importants, concernant une: la carte graphique. C'est bien elle qui se retrouve sans surprise au centre de cette configuration, MSI proposant 3 variantes de son Infinite X avec unedifférente à chaque fois. Il faudra choisir entre une 1070 ou une 1080 en version 8 Go et une 1080Ti 11 Go, celle qui équipe notre modèle de test.Niveau connectique, on retrouve un nombre de ports assez classique avec(5 au dos et une en façade), ainsi que(un de chaque côté). La machine est livrée avec un, ce qui pour du jeu reste suffisant.Concernant la connectivité, l'ordinateur possède uneannoncée comme étant taillée pour le gaming par MSI ainsi qu'une carte Bluetooth.MSI affiche différents tarifs, selon de la carte graphique, allantdans la configuration la plus élevée. Le modèle qui nous a été prêté est quant à lui estimé à 2 449€. Cela représente tout de même un beau budget, même si le tarif ne semble pas exagéré au vu de la configuration proposée.