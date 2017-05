Windows S ne permet pas de changer le navigateur par défaut

Microsoft Edge sera forcément le navigateur par défaut

Voir aussi : notre sélection des meilleurs navigateurs

Faire gagner des parts de marché à Edge... et à Bing

Modifié le 03/05/2017 à 11h51

Le prix du Surface Laptop risque d'être un frein à une adoption massive de ce nouvel ordinateur. Mais ce n'est pas le seul souci qui pourrait contrecarrer les plans de Microsoft.À la suite de l'arrivée, sur le marché des navigateurs, de Mozilla Firefox et Google Chrome, Microsoft a vu les parts de marché d'Internet Explorer chuter drastiquement. L'ancien navigateur de la firme de Redmond a même fait l'objet de railleries en raison de sa lenteur. Microsoft a donc développé Edge qui a remplacé Internet Explorer dans Windows depuis 2015. Mais malgré des améliorations, l'adoption massive n'a pas été au rendez-vous.Microsoft espère inverser la tendance avec son Surface Laptop et la version légère de Windows, Windows 10 S, que l'ordinateur embarque. Pour ce faire, la technique est simple : il sera impossible de changer de navigateur par défaut. S'il sera possible de télécharger Chrome et Firefox, Edge restera le navigateur de base pour les utilisateurs de Windows 10 S.W500La décision de Microsoft risque d'être gênante : dès lors qu'un fichier avec extension htm ou qu'un lien, envoyé par exemple par email, sont ouverts, Microsoft Edge prendra le relais sur le navigateur utilisé ouvrant, de fait, une nouvelle fenêtre.De plus, alors que bon nombre d'utilisateurs effectuent leurs recherches via le moteur de recherche Google, il sera impossible de faire en sorte que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Edge. Seul le moteur de recherche Bing, propriété de Microsoft, pourra être le moteur de recherche par défaut dans le navigateur maison de Microsoft.