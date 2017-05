Microsoft : la nouvelle Surface 3 a-t-elle fuité ?

La Microsoft Surface 3 fuite sur la toile

Surface Laptop: 13.5-in PixelSense display, 4 colors (Platinum/Burgundy/Cobalt Blue/Graphite Gold), Alcantara-covered keyboard, Windows 10 S pic.twitter.com/AEAAhYPgQN — WalkingCat (@h0x0d) 2 mai 2017

Surface Laptop: 360 view pic.twitter.com/b5ENVcCIzI — WalkingCat (@h0x0d) 2 mai 2017

Ce que l'on sait de la Surface 3 de Microsoft

Microsoft Surface Laptop running Windows 10 S pic.twitter.com/h42uQfZfT8 — Evan Blass (@evleaks) 2 mai 2017

Modifié le 02/05/2017 à 09h21

Les photos ont l'air d'être des visuels commerciaux et présentent le nouveau PC portable sous toutes ses coutures et, surtout, dans toutes les couleurs disponibles.C'est une mauvaise nouvelle pour Microsoft, qui voulait sans aucun doute créer la surprise lors de son événement ce 2 mai 2017. Heureusement pour le groupe, les fuites n'ont eu lieu que dans la nuit entre le 1er et le 2 mai 2017, ce qui signifie que contrairement aux fuites concernant le Galaxy S8 de Samsung, la surprise pourrait être encore de mise.C'est l'utilisateur Walking Cat (@h0x0d) qui a publié les premiers clichés de la Surface 3 ou, tout du moins, ce qui semble l'être. Aucune information technique n'a fuité, toutefois, à part les 4 couleurs disponibles et la taille : 13,5 pouces. A noter la fuite d'une vidéo de présentation à 360 degrés du nouveau PC.Fait intéressant : peu de temps après la fuite par Walinkg Cat, Evan Blass (@evleaks), à l'origine des fuites majeures concernant le Galaxy S8 de Samsung, semble confirmer les visuels. Il a lui-même posté une autre série de photos montrant la Surface 3 et ses quatre couleurs : Platine, rouge Burgundy, bleu Cobalt et gris-doré.La Surface 3 devrait peser 1,25 kilo et avoir une épaisseur de 9,9 millimètres pour l'écran et 14,47 millimètres pour le socle. Elle embarque l'OS Windows 10 S (ou Windows Cloud OS) et dispose de, semble-t-il, trois ports sur le côté : un USB, un DisplayPort et une prise jack pour les écouteurs.