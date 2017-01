Google Chrome 57 supprimera la gestion des plugins

La fin de la commande « chrome://plugins »

Une solution : supprimer le dossier concerné dans le dossier d'installation de Chrome

Modifié le 30/01/2017 à 17h12

Une décision qui commence à être vivement critiquée sur Internet : la fin de la possibilité de gérer les plugins internes de Google comme le veut l'utilisateur. Tous les plugins seront actifs par défaut.Comme le signale, entre autres, le site Ghack.net, la version 57 de Google Chrome va mettre un terme à la possibilité d'utiliser la commande « chrome://plugins ». Cette commande, lorsqu'elle est tapée dans la barre d'adresses du navigateur, permet d'accéder à la liste des plugins installés dans Chrome et permet de les désactiver.Cette possibilité n'est plus disponible dans Chrome 57 et l'onglet « paramètres » du navigateur ne permet pas de désactiver tous les plugins. S'il offre un paramétrage pour Flash ou encore PDF Viewer, il n'offre rien pour, par exemple, Google Widevine. Dans Chrome 57, donc, la liberté n'est plus donnée à l'utilisateur de faire ce qu'il veut avec les plugins installés sur son navigateur.Cette nouveauté, dans Chrome 57, réduit donc les possibilités pour les utilisateurs. Ghacks.net propose toutefois une solution, bien que, comme l'explique le site, elle ne soit au final que temporaire : la suppression du dossier du plugin que l'on veut éliminer.Il faut identifier le dossier concerné - généralement, pour Windows, il se trouve ici : C:Program Files (x86)GoogleChromeApplication[Chrome Version] - et le supprimer lorsque Chrome est fermé. Le ou les plugins supprimés ne se lanceront alors pas lors du redémarrage du navigateur. Toutefois, selon Ghacks.net, le dossier se réinstalle automatiquement à chaque mise à jour de Google Chrome.Logiquement, ce nouveau paramétrage, qui s'appliquera dès la sortie de Chrome 57, concernera tous les plugins installés dans cette version, mais également les nouveaux plugins, s'il y en aura, qui seront installés dans les versions suivantes du navigateur de Google.