Google Chrome : un mode hors-ligne désormais possible sur Android

Le mode hors-ligne intégré dans Chrome 55 sur Android

Comment procéder pour télécharger les pages web sur Chrome 55 ?

Modifié le 08/12/2016 à 16h52

Et qui dit lecture en ligne, dit besoin de connexion et le réseau n'est pas toujours au rendez-vous. Dans le métro, dans les tunnels, à la campagne... La 3G et la 4G peuvent faire défaut et là, c'est la frustration assurée. Mais la nouvelle version de Chrome sur Android remédie ce point.Le déploiement de la nouvelle version de Google Chrome, Chrome 55, a, pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, amélioré la consommation de mémoire vive, une des critiques majeures qui étaient faites au navigateur développé par Google. La version mobile de Chrome 55 apporte, elle, une nouveauté de plus.Il est en effet désormais possible de lire des pages web hors ligne sur Chrome. Pour ce faire, rien de plus simple : Chrome permet de télécharger lesdites pages web, qui s'ouvriront alors comme un simple fichier. Plus besoin d'avoir les barres de la 4G chargées à fond.Le téléchargement des pages web est assez simple, Google ayant prévu une nouvelle icône « télécharger » dans Chrome 55. L'utilisateur ne doit cliquer que sur les trois points à proximité de la barre d'URL et cliquer dessus pour télécharger la page web et l'enregistrer pour une consultation ultérieure.Et ce n'est pas fini : Chrome 55 permet de faire la même chose avec les vidéos et les contenus audio présents sur Internet. Attention toutefois à ne pas en abuser : une fois téléchargés, ces contenus seront stockés sur la mémoire de votre téléphone. Il va donc falloir veiller au grain et ne pas oublier de supprimer les fichiers en question avant d'avoir une mauvaise surprise.