Opera : deux nouveaux navigateurs, un seul Flow

Opera Touch : tout d'un seul pouce

Le Flow par QR Codes

Modifié le 26/04/2018 à 14h54

Un nouvel Opera pour machine de bureau arrive également, et un nouvel outil, Flow, crée un lien entre les environnements fixes et mobiles.C'est évidemment un nain sur le marché des navigateurs (à peine 4 % sur le desktop, 6,5 % sur le mobile), mais Opera continue de travailler pour les usagers qui lui sont fidèles. Pour sa dernière version,mise sur une navigation rendue plus facile et plus intuitive. Baptisé Touch, le nouvelveut vous faire surfer d'une seule main.Opera mise pour cela sur de petites innovations qui, mises bout à bout, améliorent singulièrement l'ergonomie du navigateur. Ça commence dès l'ouverture du browser : Opera est immédiatement prêt à effectuer une recherche, le clavier activé. Et la barre de recherche est intelligemment placée au bas de l'écran, à portée de pouce, même sur un écran de grande taille.Autre outil intéressant, lui aussi positionné à portée de pouce au bas de l'écran : un bouton Action Rapide. Celui-ci permet à l'usager d'effectuer certaines actions d'un doigt : accéder à un raccourci pré-enregistré, créer et envoyer un lien, etc. Enfin, comme il se doit en 2018, on peut aussi opter pour la recherche vocale ou par QR Codes.Opera lance également une nouvelle version de son navigateur de bureau. La principale nouveauté est le suivi qu'il est possible de créer entre sa session sur Mac ou PC, et celle sur mobile. Une fonctionnalité baptisée Flow, qui existe aussi sur Firefox et Chrome. Mais avec Opera, il n'y a pas besoin de créer un compte ou de se connecter. La liaison se fait via un QR Code lu sur le bureau par le mobile. Opera garantit le cryptage de Flow. Cela suffira-t-il à convaincre ? A vous d'essayer.