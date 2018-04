Une version de Firefox dédiée à la réalité virtuelle

Première démo sur HTC Vive

Quel avenir en VR pour les navigateur tiers ?

Modifié le 04/04/2018 à 08h49

Mozilla décrit son nouveau navigateur comme multi-plateformes,, et respectueux de la vie privée de ses usagers.Ce n'est encore qu'un marché de niche mais, sait-on jamais, autant se positionner, au cas où. Mozilla investit les domaines de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée en annonçant l'arrivée prochaine d'un navigateur spécifiquement adapté aux casques. Et la fondation a des arguments à faire valoir, même si elle devrait se heurter aux réticences des constructeurs.Une première démo dea été présentée sur le HTC Vive Focus. On y découvre un navigateur assez classique dans la forme, sauf qu'il flotte, projeté dans un vide virtuel tout autour de son utilisateur. La vidéo montre une personne naviguant de page en page, les déroulant doucement avec un simple contrôleur de réalité virtuelle.Firefox Reality tentera de se faire une place sur un marché déjà occupé par les fabricants de casques de réalité virtuelle. Tous ont jalousement développé leur propre navigateur maison : Oculus possède Carmel, Google impose une version expérimentale de Chrome pour son Daydream, et Microsoft mise sur Edge pour Hololens et Windows Mixed Reality.Pour séduire le public, Mozilla table sur sa communauté et ses valeurs : Firefox, lui, ne moissonne pas les données de ses utilisateurs... Et Fpourrait intéresser les fabricants de casques n'ayant pas de navigateur propriétaire à fournir, ce qui est encore rare. Mozilla promeut également une VR authentique depuis l'an dernier, avec son standard WebVR sorti l'été dernier.