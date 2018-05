Lilo Browser : un nouveau navigateur mobile respectueux de vos données

Lire aussi :

Surfer sur internet sans voir toutes vos données de navigation collectées puis transmises et analysées, c'est possible. Deux Français ont mis au point depuis 2015 un moteur de recherche qui respecte la protection de la vie privée tout en soutenant des projets divers. Ils proposent maintenantChrome, Firefox, Safari, Opera, IE. Voilà pour les navigateurs les plus célèbres et les plus utilisés dans le monde. Ils sont loin d'être les seuls sur le marché. Ainsi, citons, une application de navigation internet basée sur le logiciel open source Chromium . Sa particularité ? Elle ne collecte et ne communique aucune donnée à des tiers. «». L'application Android vient d'être mise en ligne et permet de naviguer sur internet comme vous le feriez habituellement, avec les avantages précédemment cités.Les créateurs du moteur de recherche « zéro données » qu'estvont plus loin. Outre l', il est possible d'utiliser Lilo.org, un moteur de recherche sans publicités fondées sur un historique des recherches (le fameux ciblage comportemental).Une solution e-mail existe,, une boîte e-mail qui ne lit pas les courriers reçus ou envoyés. De l'autre côté de l'Atlantique, Google a toujours scanné les messages dans Gmail pour générer des annonces AdWords personnalisées...Enfin, dans l'éco-système Lilo, on trouve aussi, un module (add-on) qui désactive les cookies publicitaires lors de la navigation sur Internet. Terminé l'espionnage par les sites web visités.