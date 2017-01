Les montres Samsung Gear compatibles avec iOS

Samsung s'invite sur le terrain d'Apple

Une application à peu près fonctionnelle

Modifié le 18/01/2017 à 17h49

Les propriétaires de montres Gear 2 et Gear 3 peuvent télécharger l'application Samsung Gear S sur leur iPhone et connecter leur montre en Bluetooth, au lieu de passer par la 3G (pour Gear 2) ou la 4G (pour Gear 3), réalisant ainsi d'importantes économies de batterie. L'application permet de télécharger et de paramétrer des applications pour sa montre, ainsi qu'ajuster la luminosité de son écran. Grâce à l'application, on peut aussi retrouver une montre égarée. Une application Samsung Gear Fit est également disponible pour le bracelet Gear Fit 2.Avec cette démarche, Samsung, dont la montre totalise 16 % du marché, essaie clairement de grignoter du terrain à Apple Watch, qui en totalise 47 %, selon IDC. La raison de cette disproportion tient notamment au fait que les propriétaires d'iPhone ont généralement des revenus supérieurs à ceux des propriétaires de smartphones Samsung, et peuvent donc se permettre cet achat complémentaire au smartphone. Cette réalité demeure d'autant plus forte, que vu l'impossibilité jusqu'ici de jumeler une montre et un smartphone de marques différentes, les propriétaires d'iPhone ont toujours porté leur choix sur l'Apple Watch.Ces applications ne sont pas encore disponibles dans le monde entier, mais selon Samsung, cela ne devrait pas tarder. Pour le moment, les avis laissés sur l'App Store par des utilisateurs américains et canadiens font état d'une performance globalement satisfaisante. Un utilisateur signale que sa montre perdait initialement la connexion à son iPhone toutes les 2 à 3 minutes, mais qu'une réinitialisation aux réglages d'usine du Samsung Gear a permis de résoudre le problème. Un autre utilisateur se plaint que Samsung Pay ne fonctionnerait pas sur son Gear 3 jumelé à l'iPhone, mais c'est normal. Un troisième note qu'il est impossible de télécharger de nouveaux titres musicaux sur son Gear Fit. Leur transmission en direct via Bluetooth fonctionnerait quant à elle. L'application S Health, enfin, qui permet de recueillir les données sur les distances parcourues, fonctionnerait sans souci avec l'iPhone.