Spotify veut construire un objet connecté

Spotify recherche un ingénieur senior pour du hardware

Un objet connecté contrôlé par la voix ?

Modifié le 25/04/2017 à 09h23

Spécialisée dans le software, toutefois, l'entreprise n'a pas vraiment d'ingénieur capable de mener à bien un tel projet. Les candidatures sont donc ouvertes... Mais il va falloir aller à Stockholm.Spotify a publié plusieurs offres d'emploi qui ont attiré le regard des médias. La plus importante est sans aucun doute celle d'un "senior Product Manager-Hardware", soit un chef de projet pour du matériel. Une aventure dans laquelle Spotify n'a pas d'expérience, puisque les activités du groupe se sont cantonnées à la musique en ligne jusqu'à présent.Dans l'offre, on découvre que ce matériel sera "connecté" ; ce n'est pas une surprise, puisque c'est la tendance du moment et qu'il s'agit d'un marché naissant. Ce qui étonne le plus, ce sont les exemples d'objets connectés donnés par l'entreprise : Pebble Watch, Amazon Echo ou encore Snap Spectacles. Un objet connecté, donc, mais un mélange de trois objets très différents. De quoi brouiller les pistes pour ce projet sur lequel l'entreprise n'a pas encore communiqué.Outre cette offre pour un ingénieur senior, Spotify cherche aussi deux spécialistes de la voix : un pour la communication entre l'objet et l'homme et un autre pour la communication entre l'homme et l'objet. De quoi laisser supposer que cette nouveauté serait commandée par la voix comme l'est Amazon Echo.Est-ce que Spotify vise à créer un hub domotique ? Une montre connectée ? Des lunettes de réalité augmentée ? Un mélange de tout ça ? Affaire à suivre...