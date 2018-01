CES 2018 : un camion autonome pour la livraison et la cuisson des pizzas ?

L'e-Palette : un camion autonome pour livrer les pizzas ?

Le camion pourra également cuire les pizzas sur le moment

On a tous commandé une pizza un jour pour se la faire livrer et notre crainte est la suivante : va-t-elle arriver à l'heure ? Et va-t-elle être encore bien chaude ?PizzaHut ne fait pas de camions : le groupe s'est donc associé avec le géant japonais Toyota pour imaginer la livraison de pizzas du futur. Ici, pas question de placer la pizza sur un drone pour la voir s'envoler jusqu'au client : la livraison est classique, par camionnette. Mais cette dernière est totalement autonome, ce qui n'est une surprise pour personne au final.Présenté en tant que simple concept au CES 2018 de Las Vegas le 8 janvier 2018, le camion PizzaHut s'appelle e-Palette. C'est donc un camion autonome capable de livrer les pizzas directement chez les clients. Une idée que l'on retrouve dans l'épisode 3 de la saison 4 de Black Mirror où, justement, il est question d'un camion autonome de livraison de pizzas.Si l'idée d'avoir un camion autonome qui livre des pizzas n'a probablement rien d'exceptionnel, étant donné que les voitures autonomes sont le futur de l'industrie automobile, l'e-Palette ajoute une fonction qui n'a jamais été présentée auparavant : la possibilité de cuire les pizzas sur place.C'est ingénieux et ça permettrait au client d'avoir une pizza fraîche : le camion pourrait lancer la cuisson une quinzaine de minutes avant d'arriver à destination et le client récupérerait alors sa pizza comme si elle venait de sortir du four.Mais l'e-Palette veut aller plus loin : s'il ne s'agit aujourd'hui que d'un concept développé par Toyota, ce camion autonome aurait l'avantage d'être ultra-modulable. Il pourrait alors être utilisé pour des livraisons mais également pour en faire des magasins temporaires, ou tout autre usage qu'une entreprise pourrait imaginer.