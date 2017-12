Des combinaisons spatiales qui rentrent seules à la base

Dans l'espace il n'y a pas de GPS

Surveiller le mouvement relatif de l'astronaute

Modifié le 26/12/2017 à 13h35

Les ingénieurs de la NASA ont développé un système qui permet à l'astronaute de rentrer à la base. Du moins, qui permet à sa combinaison de le ramener sain et sauf.Pour nous simples Terriens ça paraît simple d'imaginer un système qui permettent à un engin de retourner à son point de départ : il suffit de se brancher sur le système GPS. C'est d'ailleurs ainsi que fonctionnent certains appareils, comme les drones ou les voitures autonomes. Sauf qu'on oublie un détail important : le GPS n'est pas disponible dans l'espace.Le GPS est en effet un système de géolocalisation par satellite : un tel système n'est pas disponible pour l'espace. Les ingénieurs de la NASA ont donc dû imaginer une autre manière de permettre à la combinaison spatiale de savoir où se trouve l'ISS, ou tout autre vaisseau spatial du futur. Et ce n'est pas tout : la combinaison doit également être en mesure de calculer la trajectoire idéale pour atteindre sa destination, puisque l'ISS n'est pas immobile dans l'espace : elle voyage à 7,66 km/s.Le brevet, déposé en mai 2016 par Kevin Duda, ingénieur au Charles Stark draper Laboratory à Cambridge dans le Massachusetts, permet à la combinaison de calculer la position de l'astronaute par rapport à un objet donné en se basant sur les distances que l'astronaute a parcourues : elle est donc en mesure de retracer à l'envers la distance parcourue, tout en l'optimisant pour un retour le plus rapide possible.Mais ce n'est pas tout : le système est capable de recalculer et améliorer une trajectoire si l'astronaute est aux commandes. De quoi éviter un scénario à laet peut-être sauver des vies dans le futur.