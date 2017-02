Des scientifiques découvrent trois exoplanètes potentiellement habitables

Des exoplanètes de la taille de la Terre, découvertes

Trois de ces exoplanètes seraient potentiellement habitables

Modifié le 24/02/2017 à 18h24

Ce mercredi 22 février, une équipe internationale composée notamment de chercheurs du CNRS, du CEA et de l'université Pierre et Marie Curie, a découvert sept exoplanètes de la même taille que la Terre gravitant autour d'une « étoile naine », Trappsit-1, qui a pour particularité d'être très petite et extrêmement froide. Il s'agit d'une découverte historique, car jamais, selon ces chercheurs, autant de planètes de la même taille que la Terre n'avaient été découvertes en un seul cortège.Les six exoplanètes les plus proches de Trappist-1 tournent autour de leur étoile en 1,5 à 12 jours, elles sont situées 20 à 90 fois plus près de leur étoile que la Terre ne l'est du Soleil.Selon les chercheurs, trois de ces planètes ont une distance suffisante vis-à-vis de leur étoile pour présenter des températures moyennes proches de celles de la Terre, ce qui peut peut-être suggérer la présence d'eau liquide en surface. Un tel constat permet d'envisager sérieusement ces trois exoplanètes comme des zones habitables.Les trois exoplanètes autour de Trappist-1 et Proxima b, découvertes en août 2016, constituent à ce jour les pistes les plus prometteuses pour trouver des traces de vie hors du système solaire. Reste à mettre au point des outils capables de chercher à distance, ce que permettra le télescope James Webb de la NASA et de l'ESA, qui sera lancé en 2018 et permettra de détecter d'éventuelles atmosphères et de connaître leurs propriétés.