Wolf 1061 : deux exoplanètes habitables dans son système ?

Wolf 1061 : la naine rouge de tous les fantasmes

Wolf 1061d habitable comme Wolf 1061c ?

Modifié le 30/01/2017 à 18h18

De leur côté, derrière leurs écrans et leurs télescopes, les astronomes guettent encore et toujours les planètes lointaines à la recherche de planètes habitables. Ces dernières pourraient abriter la vie, et donc des organismes extraterrestres.La découverte de planètes potentiellement habitables qui orbiteraient autour d'étoiles lointaines n'est pas quelque chose de rare. Mais chacune de ces découvertes fait l'objet de grands débats dans le monde académique et alimente les fantasmes des chasseurs d'ovnis. Alors, quand ce n'est pas une, mais deux planètes qui seraient potentiellement habitables dans le même système solaire...C'est le cas, selon les chercheurs, du système de la naine rouge Wolf 1061. Autour de cette étoile orbitent plusieurs planètes, trois très précisément : Wolf 1061b, Wolf 1061c et Wolf 1061d. La planète Wolf 1061c a déjà fait l'objet de plusieurs spéculations : elle se trouve dans la zone dite « habitable », soit à une distance de son étoile en mesure de permettre la vie.Les chercheurs ont continué leurs études du système planétaire Wolf 1061 : situé à « seulement » 13,8 années-lumière du système solaire, il est relativement proche. Après avoir découvert que Wolf 1061c, qui orbite autour de son étoile en 17,9 jours et a une masse équivalente à 4,3 fois celle de la Terre, est potentiellement habitable, ils ont découvert qu'une autre planète l'est aussi.Wolf 1061d, grosse comme 5,2 fois la Terre et qui orbite autour de son étoile en 61 jours, se situerait également dans la zone dite habitable. Deux planètes potentiellement habitables dans le même système solaire et, qui plus est, pas trop loin de la Terre, c'est extrêmement rare. Mais que les chasseurs d'OVNIs calment leurs ardeurs : pour l'instant, aucune trace de vie n'a été détectée.