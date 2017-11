Animal Crossing arrive sur les smartphones

Un jeu qui rappelle l'enfance, à fort potentiel addictif

Pour préparer au mieux la sortie de Pocket Camp, Nintendo met le paquet

Modifié le 25/10/2017 à 17h23

Après la sortie de Super Mario Run en version pour smartphones, voici que Nintendo adapte un autre de ses jeux phares pour mobile. Cette fois-ci, il s'agit de la saga Animal Crossing, le jeu où un personnage humain que vous pilotez se retrouve parmi des animaux anthropomorphes, leur parle, les aide à aménager leur lieu de vie et lie des amitiés avec eux. Mais cette fois-ci, l'action se passe dans un camping (d'où le nom du jeu, Pocket Camp), et c'est ce lieu qu'il s'agit d'aménager. Au début du jeu, vous n'avez qu'une surface plate sans aucun meuble ni équipement, c'est à vous de vous renseigner auprès des animaux pour savoir quels sont leurs meubles préférés et les bâtir pour eux.Et comme c'est un jeu, ce ne sera bien sûr pas simple. Il faudra d'abord vous procurer des matériaux comme le bois. Mais pour que les personnages qui en ont vous en donnent, il faudra leur rendre service, par exemple cueillir des fruits, pêcher des poissons ou attraper pour eux des papillons avec un filet. Une fois qu'on a les matériaux, on s'adresse à Cyrus, l'homme à tout faire, qui se charge de les travailler et en faire des meubles.Une fois qu'un animal vous a rendu visite, il peut revenir passer du temps dans votre camping quand il veut. C'est là que réside l'aspect addictif du jeu : les animaux vont et viennent à toute heure, et pas seulement à celles où vous choisissez de jouer. Et pour rajouter du réalisme, Animal Crossing : Pocket Camp tiendra compte de l'heure qu'il est pour adapter la luminosité dans le jeu en conséquence. Des périodes spéciales avec leurs attributs (Noël, par exemple) viendront ponctuer le jeu, sous forme de mises à jour.Pour Nintendo, Animal Crossing : Pocket Camp promet d'être une véritable machine à cash : pas moins de 163 tenues vestimentaires et 299 meubles différents seront au programme, chacun d'entre eux pouvant être obtenu en échange de points que vous aurez acquis au préalable en rendant service aux personnages du jeu, ou bien en effectuant un paiement tout simplement.Le jeu ne sortira pas avant fin novembre 2017, mais un compte Twitter est d'ores et déjà actif. Créé au nom d'Isabelle, le personnage que vous devrez piloter pendant le jeu, il sert à familiariser les futurs joueurs avec le produit, pour que ces derniers soient fin prêts au moment où le jeu sortira. Dans la même veine, une vidéo YouTube a même été mise en ligne sur la chaîne officielle de Nintendo.Les plus impatients peuvent dès à présent s'inscrire pour être avertis de la disponibilité du jeu.