Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch le 27 octobre !

Super Mario Odyssey star de l'E3 2017 !

Date de sortie sur Switch et nouveaux Amiibos

Modifié le 14/06/2017 à 15h34

Contrairement à Microsoft et Sony, pas de conférence en live pour Nintendo à l'E3 2017, mais une vidéo de présentation baptisée. Une présentation d'environ 30 minutes, qui a permis au groupe japonais d'annoncer quelques jeux très attendus sur Nintendo Switch (...) mais qui a notamment été l'occasion d'admirer un nouveaudeEn effet, exhibé pour la première fois il y a quelques mois maintenant, ce nouveaua profité non seulement d'une nouvelle vidéo dévoilant quelques caractéristiques du jeu, mais il est également jouable sur le stand de Nintendo. Unqui se veut une ode auxde type «», commeou encore l'opussur GameCube. Ici, le joueur devra parcourir de nombreux mondes en 3D pour mettre la main sur des lunes, qui serviront à alimenter le vaisseau de Mario, l'Odyssée. Lediffusé par Nintendo permet d'ailleurs d'apercevoir de nombreux clins d'oeil adressés à l'illustre passé des aventures du plombier, en fonction des costumes endossés par Mario, qui rappellent notammentou encoreDans ce nouvel épisode, Mario aura donc la possibilité de porter toutes sortes de costumes et ainsi d'interagir avec son environnement de bien des manières créatives, comme conduire des véhicules ou explorer des zones sous la forme de Mario pixelisé. Cappy, le nouveau partenaire de Mario, lui permet d'effectuer de nouveaux coups comme le lancer de chapeau, le saut de chapeau ou chapimorphose. Ce dernier permet à Mario de prendre le contrôle de certains ennemis, pour une mécanique de jeu renouvelé. Le jeu se déroule dans des lieux nouveaux tels que la ville de New Donk City aux innombrables gratte-ciel, que l'on aperçoit fréquemment dans lesUnqui sera donc lancé le 27 octobre prochain, en exclusivité bien sûr sur la nouvelle Nintendo Switch. Nintendo précise que cet opus sera compatible avec certaines figurines Amiibo déjà existantes, mais que trois figurines dédiées seront lancées spécifiquement pour l'occasion. Des figurines à l'effigie de Mario, Peach et Bowser, tous trois habillés d'un élégant costume de mariage blanc. Nintendo précise que ces figurines seront vendues séparément, mais aussi en pack de trois.