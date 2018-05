Elon Musk veut créer un site de notation des médias et journalistes

Elon Musk, fâché avec les médias ?

The holier-than-thou hypocrisy of big media companies who lay claim to the truth, but publish only enough to sugarcoat the lie, is why the public no longer respects them https://t.co/Ay2DwCOMkr — Elon Musk (@elonmusk) 23 mai 2018

Thought you'd say that. Anytime anyone criticizes the media, the media shrieks ?You're just like Trump!? Why do you think he got elected in the first place? Because no ones believes you any more. You lost your credibility a long time ago. — Elon Musk (@elonmusk) 23 mai 2018

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda ... — Elon Musk (@elonmusk) 23 mai 2018

Contre la mauvaise publicité faite à Tesla ?

Un problème d'influence dans la notation

Modifié le 24/05/2018 à 11h59

Le milliardaire a publié plusieurs tweets dans ce sens, possiblement à cause de la « mauvaise presse » faite à Tesla ces derniers temps.Elon Musk serait-il fâché avec les médias ? C'est en tout cas ce qui semble ressortir d'une série de tweets publiés hier par le milliardaire américain, qui a commencé en indiquant que «Cette prise de position a fait parler les utilisateurs, et bien sûr les journalistes. Face à ceux qui se sont outrés devant cette déclaration (et qui ont fait un parallèle entre lui et Trump), il a assuré qu'il était sûr. Selon lui, les médias «» à la ressemblance avec Trump dès qu'on les critique, mais qu'en réalité, c'est le fait que les médias ne soient plus crus qui a permis l'élection du président actuel des Etats-Unis.Elon Musk a finalement annoncé qu'il avait peut-être une solution à ce problème de crédibilité des médias, avant de poster toujours sur la plateforme qu'il allait créer un site, possiblement baptisé Pravda, permettant de noter la crédibilité d'un média ou d'un journaliste.Le milliardaire est allé jusqu'à créer un sondage «» avec comme réponse «» ou «». À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 475 000 personnes ont répondu et le Oui l'emporte très largement.Le nom originalement imaginé par Musk, « Pravda », signifie « Vérité » en russe - ce qui semble particulièrement indiqué. L'entrepreneur pourrait cependant en changer au profit de « You're right ! », un site dont il détient déjà le nom de domaine.Dans tous les cas, il semblerait que Musk se soit énervé contre les médias à cause de la « mauvaise presse » qui serait faite à Tesla. Son premier tweet répond en effet à un article publié par Electrek, dans lequel le journaliste estime que la couverture faite sur Tesla est « trompeuse ».Reste que faire noter les médias pourrait poser quelques problèmes : si Elon Musk (ou une autre personnalité) décide qu'un média ne traite pas « correctement » un sujet, il pourrait déchaîner ses fans pour le noter négativement.Dans la même idée, des techniques d'influence sur les réseaux sociaux auraient été utilisées pour permettre à Trump d'être élu lors des dernières élections américaines. Ces services pourraient se transformer, et proposer un service de « dénotation » des médias ne traitant pas « correctement »certains sujets.