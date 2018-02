Elon Musk annonce... un lance-flamme !

Avec Elon Musk, démêler le vrai du faux n'est pas toujours évident

Commander un lance-flamme signé Elon Musk, ça vous dit ?

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Ne reculant pas devant les défis technologiques les plus audacieux, Elon Musk a une réputation pour son impertinence, au point que certaines de ses annonces poussent les observateurs à se demander s'il s'agit d'une vraie annonce ou tout simplement d'un moyen astucieux d'attirer notre attention.Pour sa dernière blague en date, Elon Musk a donc choisi d'annoncer que son entreprise The Boring Company fabriquerait un lance-flamme. Décidément, la Boring Company n'a d'ennuyeux que le nom ! La société, créée pour fabriquer des tunneliers (en anglais, « to bore » signifie également « creuser »), ambitionne de creuser des tunnels souterrains sur plusieurs niveaux, via lesquels les voitures seraient transportées à grande vitesse sur des plateformes, à l'image de l'« auto-train ». Les conducteurs pourraient effectuer le trajet sans avoir à quitter leur véhicule, mais beaucoup plus vite que s'ils circulaient sur une autoroute, tout le sens du système d'Elon Musk étant de faire voyager les voitures en doublant les bouchons. Aussi fou que le projet puisse paraître, il a néanmoins reçu un accueil enthousiaste de la part du maire de Los Angeles, qui a récemment déclaré y réfléchir.Et si ceci ne vous a pas l'air suffisamment insolite, cette fois-ci Elon Musk présente une invention certes beaucoup moins révolutionnaire et surtout beaucoup moins utile au commun des mortels, mais certainement beaucoup plus décalée : l'inventeur de la Sillicon Valley se pose désormais en fabricant d'armes.Par le passé, Elon Musk a évoqué les idées les plus folles, qui ont souvent fait douter de leur réalisme. N'oublions pas que c'est lui qui a d'abord eu l'idée du Hyperloop, le train ultra-rapide pouvant parcourir des centaines de kilomètres en quelques dizaines de minutes, propulsé par de l'air comprimé. Résultat : même s'il est sorti de l'empire Elon Musk depuis, un prototype du Hyperloop a été testé avec succès, preuve que le concept est réaliste. Aujourd'hui, Elon Musk passe son temps entre la réalisation de missions spatiales pour le compte de la NASA, avec sa fusée Falcon 9, et la fabrications de voitures électriques Tesla.Pour rendre son message aussi réaliste que possible, Elon Musk a même fait créer un espace spécial dédié au lance-flamme sur le site de la Boring Company. Hébergé à l'adresse www.boringcompany.com/flamethrower, il vient d'être protégé par un mot de passe, mais des captures d'écran circulant sur Twitter font effectivement état d'une page de pré-commande d'un lance-flamme signé, ni plus ni moins,! Il est tout de même intéressante de noter que le lancement pourrait se faire en avril.... Ne serait-ce pas un poisson d'avril, avec beaucoup, beaucoup d'avance ?