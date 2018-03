Les nouveaux plans de Musk pour ses tunnels font rire le Net

Bienvenue dans l'urban loop

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 mars 2018

NotABus ?

Modifié le 15/03/2018 à 11h20

Le système de bus souterrains de Boring pourrait à l'usage s'avérer moins performant que les bons vieux autobus et le vénérable métro.La prospective est un art difficile, où il n'est pas rare de se tromper. C'est ce qu'Internet semble se dire au sujet des nouveaux projets d'Elon Musk pour sa Boring Company. Imaginés pour régler le problème des bouchons urbains générateurs d'ennui (signifie ennuyeux en anglais, mais aussi creuser,), les fameux tunnels ne seraient plus destinés à convoyer sous la terre des voitures, mais des piétons et des vélos.Dans une série de tweets, Elon Musk annonce le nouveau plan : créer un nouveau réseau de transport urbain, hybride du métro et du bus. Les stations seraient à l'air libre. De grandes cabines en verre embarqueraient les passagers sous terre via un monte-charge et circuleraient ensuite dans l', la boucle urbaine, à 200 km/h, s'arrêtant dans des milliers de petites stations à la demande des voyageurs.On est du coup assez loin du concept de départ (vidéo), qui imaginait un réseau souterrain pour les voitures, accessible depuis la rue, et qui devait alléger le trafic routier de surface. Ce virage piéton de Boring Company a suscité une avalanche de commentaires sur le thread d'Elon Musk, certains proposant un nom à son projet : le métro ! Ou le bus, c'est selon : la vidéo ci-dessus est d'ailleurs titrée NotABus...D'autres questionnent la pertinence du projet : combien de temps la cabine mettra-t-elle pour relier la surface au sous-sol ? L'opération est en soi inefficace pour un réseau à haute intensité de trafic. Quant au réseau souterrain, que Musk imagine avec 20, 30 couches, il devrait allonger considérablement les déplacements. La vitesse gagnée ne se traduirait donc pas forcément en temps. Un brin vexé semble-t-il de ces critiques, Elon Musk a concédé que son idée ressemblait finalement beaucoup à un bus. Mais un bus techno-utopique.